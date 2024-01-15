بمواصفات غير مسبوقة عالميا.. السعودية تعلن تشييد استاد استثنائي على قمة جبل (فيديو)

أعلنت السعودية الاثنين عن عزمها بناء استاد رياضي جديد سيكون الأول من نوعه على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر.

وقال مجلس إدارة شركة "القدية للاستثمار" إن الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية سيحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر المجلس أن الاستاد الجديد سيكون واحدا من أبرز الملاعب في العالم وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.

ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.

ومن المقرر أن يصبح الاستاد الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 الذي نجحت المملكة مؤخرا في الفوز باستضافته.

بتصميم مستقبلي مبتكر وغير مسبوق عالميًّا؛ الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان في #مدينة_القدية . #اللعب_يحييناpic.twitter.com/K4XAn62vGN — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 15, 2024

تعلن شركة القدية للاستثمار عن استاد الأمير محمد بن سلمان، استعدوا معنا لعيش لحظات مليئة بالتشويق والحماس في #مدينة_القدية ⚽️🎵🎪



#اللعب_يحييناpic.twitter.com/SELqYFCC8B — Qiddiya | القدية (@qiddiya) January 15, 2024

وسيسمح تصميمه المبتكر باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية مثل مسابقات الرغبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.

ومن بين هذه التقنيات الفريدة من نوعها، الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء السفلي من المدينة الذي يضم وجهات رائدة مثل "6 فلاجز" مدينة القدية، ومنتزه الألعاب المائية.

وعلاوة على ذلك، سيتم تغطية الإطار الخارجي للاستاد وبعض جدرانه الداخلية وسقفه بعدد قياسي من شاشات العرض يبلغ طولها 1.5 كيلو مترا، لتقدم تجربة غامرة ومثيرة للزوار.

ومن التقنيات اللافتة أيضا التي سيزود بها الاستاد الجديد تقنية تحكم مناخي متطورة ستسمح بإقامة الفعاليات والمسابقات فيه على مدار العام دون استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة، وذلك من خلال إنشاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة تحت الاستاد مباشرة، حيث تضخ مياه الأمطار التي تجمع من الاستاد والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي ما يؤدي إلى تبريد الهواء الداخل إلى نظام التكييف المركزي فيه.

استعدوا لاستاد يعتبر الأول من نوعه في العالم٬ استاد الأمير محمد بن سلمان المتعدد الاستخدامات في #مدينة_القدية حيث يجمع بين الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية ⚽️🎵🎪



#اللعب_يحييناpic.twitter.com/NugATcIWOw — Qiddiya | القدية (@qiddiya) January 15, 2024

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إعلان محمد بن سلمان عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية والتي ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليا، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وسيمثل المشروع الجديد محطة مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية اقتصاد المملكة، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة سنويا إلى المملكة بمعدل 1.8 مليون زيارة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم، وستة ملايين زيارة من المهتمين في الأنشطة الأخرى غير مباريات كرة القدم.

المصدر: واس