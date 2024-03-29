الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول فيديو إمام مسجد يتفحّص هاتفه المحمول أثناء الصلاة (فيديو)

ردت دار الإفتاء المصرية على استخدام الموبايل أثناء الصلاة، إذ قال أمين الفتوى ومدير إدارة العلاقات الأسرية بالدار الدكتور عمرو الورداني، إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة.

إقرأ المزيد

وأوضح أن الهاتف المحمول به مساحة تجعل الإمام لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرا، وذلك في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وأثار فيديو لإمام مسجد قيل إنه مصري قطع الصلاة ليستخدم هاتفه المحمول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لجريدة "الوطن" المصرية الفيديو كان لصلاة التراويح في أول أيام رمضان بجامع رياض الجنة رقم 6680 الواقع على طريق كامبوبيلو، ميسيساجا، بمحافظة أونتاريو الكندية، وتجاوزت مدة البث المباشر الساعتين و25 دقيقة، وأّم المصلين أكثر من إمام، وفي الدقيقة الـ103 كان دور هذا الإمام الذي ظهر في الفيديو، إذ كان يقرأ القرآن الكريم من الموبايل لعدم إجادته حفظ السورة القرآنية التي كان يقرأ منها.

إمام المسجد الكندي، تلعثم بعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءة الآية 55 من سورة البقرة ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، ما اضطر أحد الأئمة للتصحيح له عندما لاحظ أنه أطال الوقوف بعد قراءة الفاتحة وعدم حفظ الآية القرآنية، ليستكمل الإمام قراءته القرآنية لمدة دقيقتين ثم استكمل الصلاة وسّلم ليستكمل إمام آخر باقي صلاة التراويح.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو صغير لإمام مسجد وهو يتصفح أو يقرأ من الموبايل أثناء الصلاة، ما أثار جدلا واسعا ورّوج البعض بأن الواقعة حدثت في مصر، وهو ما تبين عدم صحتها، إذ توالت التعليقات أنه إمام مسجد مصري.

المصدر: الوطن