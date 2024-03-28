السعودية.. قس مصري سابق معتنق للإسلام يكشف عن شعوره بتواجده في الحرم النبوي الشريف (فيديو)

كشف مؤمن إبراهيم، وهو قس مصري سابق أعلن إسلامه عام 2001، عن شعوره بتواجده في الحرم النبوي الشريف بالسعودية خلال شهر رمضان.

وخلال مقابلة مع قناة "الإخبارية"، قال مؤمن إبراهيم: "أنا القس المصري الذي أسلم عام 2001، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها، وكان اسمي قبل (الإسلام) القس بيشوي داوود ملك سليمان".

وأردف: "هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس..منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت..لا يمكن رؤيته في مكان آخر".

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يجزا للسعودية خير على ما تقدمه من خدمه للإسلام والمسلمين"، وأضاف آخر: "مقطع يفرّح الله يثبته يا رب".

مقطع يفرّح الله يثبته يارب💕 — نـدى (@N4299_) March 28, 2024

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المصدر: "الإخبارية" + RT