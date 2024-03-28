 
مباشر

السعودية.. قس مصري سابق معتنق للإسلام يكشف عن شعوره بتواجده في الحرم النبوي الشريف (فيديو)

مجتمع

السعودية.. قس مصري سابق معتنق للإسلام يكشف عن شعوره بتواجده في الحرم النبوي الشريف (فيديو)
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x92m

كشف مؤمن إبراهيم، وهو قس مصري سابق أعلن إسلامه عام 2001، عن شعوره بتواجده في الحرم النبوي الشريف بالسعودية خلال شهر رمضان.

وخلال مقابلة مع قناة "الإخبارية"، قال مؤمن إبراهيم: "أنا القس المصري الذي أسلم عام 2001، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها، وكان اسمي قبل (الإسلام) القس بيشوي داوود ملك سليمان".

وأردف: "هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس..منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت..لا يمكن رؤيته في مكان آخر".

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يجزا للسعودية خير على ما تقدمه من خدمه للإسلام والمسلمين"، وأضاف آخر: "مقطع يفرّح الله يثبته يا رب".

إقرأ المزيد
شيخ الأزهر: لو كفر إنسان لـ70 عاما وأسلم لحظة واحدة فهو في الجنة
شيخ الأزهر: لو كفر إنسان لـ70 عاما وأسلم لحظة واحدة فهو في الجنة

المصدر: "الإخبارية" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا