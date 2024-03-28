سفيرة العراق لدى السعودية تثير تفاعلا كبيرا لدى تقديمها أوراقها للأمير محمد بن سلمان.. فمن هي؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسفيرة العراق في السعودية صفية طالب السهيل، إثر تقديمها أوراق اعتمادها كسفيرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام.

وهنأ عدد من رواد منصة "إكس" السفيرة صفية طالب السهيل، مبرزين نسبها وخلفيات في مسيرتها، إذ نشرت إعلامية كويتية شهيرة صورة للسفيرة العراقية، معلقة عليها بالقول: "أهنئ الصديقة العزيزة صفية الشيخ طالب السهيل التميمي، بنت شيخ شمل عموم تميم، بمنصبها الجديد سفيره بالمملكة العربية السعودية".

اهني الصديقه العزيزه #صفيه_الشيخ_طالب_السهيل التميمي بنت شيخ شمل عموم تميم بمنصبها الجديد سفيره بالمملكه العربيه السعوديه pic.twitter.com/Wv4Ct485t8 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 28, 2024

الشيخة والأمير



بنت الشيوخ وسليلة النساء العراقيات البغداديات، بنات الأصول والعوائل والعشائر والقبائل العربية الأصيلة، والدبلوماسية والسياسية والمثقفة والناشطة الإنسانية الشيخة صفية بنت #شيخ_الشهداء الشيخ الشهيد البطل طالب السهيل التميمي وهو من بيت شرف وجاه وزعامة عراقية عربية… pic.twitter.com/cOA40S2wKH — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@Ghaith19919) March 27, 2024

ونشرت الخارجية العراقية صورة تظهر تقديم صفية طالب السهيل أوراق اعتمادها كسفيرة للجمهورية العراقية لدى المملكة العربية السعودية.

تقديم اوراق اعتماد سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل

رابط الخبر : https://t.co/QAP60nl9Mypic.twitter.com/tvzNCOtODw — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 27, 2024

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من هي صفية طالب السهيل؟ وفق السيرة الذاتية المنشورة على موقع الخارجية العراقية:

من مواليد عام 1965، متزوجة من وزير حقوق الإنسان االأسبق بختيار جبار أمين الجاف، لديها ولد واحد، "ميرو طالب" (الأمير طالب)، وهو طالب جامعي

- التحصيل الدراسي والخبرات العلمية:

بكالوريوس في تخصصي الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية في عمان 1989.

دورات عليا في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني وادارة النزاعات والمنظمات الدولية والقيادة والدبلوماسية والاعلام من عدد من المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة.

- العائلة والخلفية السياسية:

تنحدر من إحدى العائلات العراقية العربية العريقة "آل السهيل"، شيوخ عموم قبيلة تميم في العراق، والدها السياسي الراحل الشيخ طالب علي السهيل، شيخ عموم قبيلة تميم واحد أبرز زعمائها السياسيين، قتل بعملية اغتيال سياسي في العاصمة اللبنانية بيروت في نيسان 1994.

سياسية ليبرالية مستقلة انضمت لعضوية عدد من اللجان والمجالس السياسية التأسيسية القيادية ومنها عضوية المجلس السياسي للقيادة العراقية المشكلة في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية 2001 "لجنة التنسيق والمتابعة"، وعضوية اللجنة القيادية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني العراقي في بغداد المشكلة من 25 شخصية سياسية عراقية برئاسة الرئيس فؤاد معصوم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.

1994- 2003: عرفت بنشاطها المعارض ومتابعتها القانونية للنظام السابق والتهم الموجهة إليه.

أطلقت مبادرة نسوية سياسية تحت شعار "صوت المرأة العراقية "، ونظمت في عام 2003 المؤتمر النسوي الأول الذي عقد ببغداد في شهر مايو من نفس العام.

دعمت مجموعات ضغط واسعة على المستوى الوطني لتثبيت الحقوق في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي الجديد لعام 2005 والكوته النسوية.

عرفت باهتمامها ودعمها للحريات والحقوق، ودعم المجتمع المدني والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وباهتمامها بالثقافة والتراث والفنون، ويعد مجلسها الثقافي الذي تأسس عام 2007 أحد أهم الفعاليات الثقافية للمجالس البغدادية.

- المناصب السياسية والدبلوماسية التي شغلتها:

عينت سفيرة فوق العادة مفوضة عام 2004 لتكون أول امرأة عراقية تعيّن في هذا المنصب بتاريخ الدولة العراقية.

وكيلة وزارة الخارجية، 2022 – 2023.

رئيسة دائرة أوروبا في مركز وزارة الخارجية، 2022.

سفيرة فوق العادة مفوضة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الإيطالية وسفيرة مفوضة فوق العادة غير مقيمة لدى جمهورية مالطا وسان مارينو، 2020 –2022.

مندوبة دائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما FAO" WFP IFAD" (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، 2020- 2022.

سفيرة فوق العادة مفوضة لجمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية وسفيرة فوق العادة مفوضة غير مقيمة لدى فلسطين، 2016 – 2019.

رئيسة دائرة أوروبا في وزارة مركز وزارة الخارجية العراقية، 2014- 2016.

عضوة منتخبة في مجلس النواب العراقي للدورة الأولى والثانية ممثلة للعاصمة بغداد، 2006- 2014.

عضوة بارزة في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية.

ترأست عدة لجان صداقة برلمانية ومنها لجنة الصداقة مع الاتحاد الأوروبي.

عينت سفيرة في مركز وزارة الخارجية العراقية، 2004.

عضوة قيادية في عدد من اللجان والمؤتمرات الوطنية والاجتماعات التأسيسية للقيادة السياسية العراقية في المرحلة الانتقالية، 2003 – 2004.

عضوة مستقلة في لجنة المتابعة والتنسيق للقيادة السياسية للمعارضة العراقية عن مؤتمر لندن وشاركت بالاجتماعات السياسية الانتقالية التحضرية في اجتماعات صلاح الدين للقيادة العراقية، 2001- 2003 .

- الأوسمة والتكريمات:

حصلت على العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية والأدرع ومن أبرزها:

وسام "نجمة القدس" منحه لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو أعلى وسام يقدم للشخصيات الدبلوماسية والسياسية 2019.

تكريم من قداسة الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرانسيس الأول في الفاتيكان، 2021.

جائزة "مينيرفا" الممنوحة من قبل بلدية روما ووزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع جمعية "نادي النساء" برعاية رئاسة الجمهورية الإيطالية، لتميزها ونشاطها في دعم المشاركة السياسية للمرأة ولاهتماماتها الإنسانية الحقوقية والثقافية، 2011.

شهادة تقديرية من منظمة الأغذية والزراعة FAO، أحد أهم وكالات الأمم المتحدة في روما.

شهادة تقديرية من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP لجهودها كمندوب دائم للعراق لدى الوكالة الأممية .

جائزة "مارزاني" الصحفية والأدبية الدولية، لمساهمتها في تعزيز العلاقات الإيطالية – العربية، 2021.

درع وكالة الصحافة الدولية الإيطالية العربية 2022.

عدد من كتب الشكر والتقدير من السادة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ولجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب.

المصدر: RT