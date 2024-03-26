ربان طائرة مغربية يفجر فضيحة مدوية بمطار ميلان

رفض ربان طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت راسية بمطار مالبينسا الإيطالي الإقلاع، بعدما أصرت الشرطة الإيطالية على وضع مهاجر مغربي غير نظامي على متن الطائرة بهدف ترحيله.

وحسب موقع "العلم" المغربي فإنه رغم الضغوطات التي مارستها قوات الأمن على ربان الطائرة المغربية لإجباره على الرضوخ والموافقة على تسفير المهاجر المغربي غير النظامي، إلا أنه رفض الإقلاع بالطائرة إلى حين إنزال المواطن المغربي المهاجر لأن نقل شخص في حالة تخدير يشكل خطرا على حياته وعلى سلامة الرحلة، ويتنافى مع شروط حقوق وكرامة المسافر.

وقال إنه رافقت هذه العملية وقفة احتجاجية نظمها نشطاء إيطاليون ينتمون في غالبيتهم إلى منظمات حقوقية وأخرى تعمل في مجال الهجرة. كما عبر العديد من المسافرين الذين كانوا متواجدين في المطار عن تضامنهم مع المهاجر المغربي.

وأفاد بأن الشرطة الإيطالية رضخت أخيرا وقامت بإنزال المهاجر واقتادته إلى مكان آخر، وتمكنت الطائرة بعد أكثر من ساعة ونصف من التأخير من الإقلاع باتجاه مدينة الدار البيضاء.

المصدر: "العلم"