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السعودية.. الكشف عن سبب التسمية الباكستانية لشارع في جدة (فيديو)

مجتمع

السعودية.. الكشف عن سبب التسمية الباكستانية لشارع في جدة (فيديو)
Legion-Media
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كشف حساب تابع لقناة إخبارية سعودية، قصة إطلاق اسم شارع في حي أبرق الرغامة بمدينة جدة بـ(شارع الشهيد فرمان علي شرطوط) والذي يتضح أنه اسم غير مألوف لدى البعض.

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وفرمان علي شرطوط، هو باكستاني مقيم ويعمل بالمملكة اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة في عام 2008، حيث أنقذ 14 شخصا من الموت وتوفي غرقا بعدها بنفس الحادثة.

وعقب الحادثة، أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أمرا بإعطاء ذويه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك "تقديرا لعمله البطولي المشرف".

واستخدم شرطوط دواليب وألواحا خشبية لإنقاذ 14 شخصا من الغرق، وحينما حاول إنقاذ الشخص الـ 15 تطلب نزوله إلى الماء الذي جرفة وغرق.

وقدمت جامعة الملك سعود منحة دراسية كاملة لشقيقه لدراسة اللغة في معهد اللغة العربية، قبل أن يلتحق بالجامعة.

وتقديرا ووفاء لعمله البطولي، أطلق اسمه على أحد الشوارع في حي أبرق الرغامة بمحافظة جدة.

المصدر: "الإخبارية2"+صحيفة "زمزم"

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