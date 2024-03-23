أول وزير إعلام سعودي يكشف ماذا طلب منه الملك فيصل بعد تنحي جمال عبد الناصر (فيديو)

كشف الشيخ جميل الحجيلان أول وزير إعلام سعودي، تفاصيل الاتصال الوحيد الذي تلقاه من الملك فيصل بعد تنحي الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عن الحكم بعد حرب 1967.

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وأوضح وزير الإعلام السابق خلال لقاء له مع برنامج "الليوان": "تلقيت اتصالا وحيدا من الملك فيصل وكان بعد تنحي الرئيس عبدالناصر، حيث خشي الملك أن يندفع الصحفيون السعوديون ويكتبون مقالات يكون فيها نوع من الشماتة".

وأضاف: "أمر الملك ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يفسر على أنه موقف شماتة، وقال الملك هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".

وأكد أنه فورا استدعى الصحفيين، والتزموا بأمر الملك، لكنهم في البداية لم يكونوا راضين، لـ"رغبتهم في التعبير عن آرائهم".

قصة الاتصال الوحيد من الملك..

الشيخ جميل الحجيلان: الملك فيصل اتصل بيّ بعد تنحي "عبدالناصر" عقب حرب 1967م، وأمر ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يُفسّر على أنه موقف شماتة، وقال "هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".#جميل_الحجيلان_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/r05rxuUA60 — الليوان (@almodifershow) March 22, 2024

ويعتبر جميل الحجيلان أول وزير للإعلام في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعد أن اختاره الملك الأمير فيصل بن عبدالعزيز (الملك فيصل) ليكون وزيرا لوزارة الإعلام التي تم تحويلها من مديرية عامة للإعلام إلى وزارة، وقد كان ذلك في شهر مارس 1963.

والحجيلان دبلوماسي ووزير سعودي، ولد في بريدة 1929، وتولى مناصب عديدة من أبرزها عمله وزيرا للإعلام، ثم وزيرا للصحة، وكذلك توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين عامي 1996 و2002.

المصدر: RT