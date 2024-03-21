تفاعل على صورة لسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة

انتشرت في مواقع التواصل صورة على نطاق واسع ظهرت فيها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، وهي تجلس بين وزيرين خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي، لوزير الخارجية الأمريكي.

وظهرت في الصورة سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وهي جالسة بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صورة الأميرة، وأثنوا على عملها الإيجابي والكبير، وعلى دور المرأة السعودية في المملكة.

وكتبت إحدى الناشطات في تغريدة مرفقة صورة السفيرة السعودية: "مهمة صعبة وعمل جبار لتقريب وجهات النظر بين البلدين.. الله يقويك".

مهمة صعبة وعمل جبار لتقريب وجهات النظر بين البلدين.. الله يقويك 🇸🇦💚#ريما_بنت_بندر@rbalsaudpic.twitter.com/RS0yh4sUHO — MMT (@MeAsiryAsiry) March 20, 2024

وعلقت أخرى: "التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.. وحضور مميز للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة".

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وحضور مميز للأميرة @rbalsaud

ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة .#سالمة_الموشيpic.twitter.com/GnfaQIIXeM — سالمة الموشي الشهري 🇸🇦 (@salmah_almoshi) March 20, 2024

وكتب ناشط: "والله والنعم في بنت الأمير بندر شيخه القوم نبذا جهود جبارة في سبيل نصرة الدين الحنيف في هذا الزمان العظيم الذي هو من أعظم النعم التي يجب علينا أن نعمل معا من أجل تحقيق ذلك في مملكتنا الغالية الحبيبة".

واجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الوضع في غزة.

وحضر الاجتماع، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

المصدر: RT