سجن سوري في الكويت على جريمة لم يرتكبها يثير تفاعلا

تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع رجل سوري بعد ضبطه وإدانته بجريمة تزوير ارتكبها والده قديما في الكويت.

ونشر حمد السريع، لواء شرطة متقاعد وكاتب صحفي كويتي، تغريدة على حسابة في منصة "إكس" تضمنت بيان للمباحث الجنائية بخصوص الواقعة: "إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تتمكن من ضبط سوري م 1972 صادر بحقه حكم بالحبس 12 عاما لحصوله على الجنسيه الكويتيه بالتزوير".

وأضاف البيان: "الجريمة وقعت حينما قام والده بتسجيله ونسبه لمواطن كويتي عندما كان عمره 5 سنوات، وذاك مقابل مبلغ مالي والتحق بعد ذلك بالجيش الكويتي وتزوج امرأة سعودية وأنجب منها طفلين يقيمان بالسعودية وقد حصل على التقاعد بعد 25 عاما من الوظيفه العسكرية"

وتابع: "المتهم أحيل إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، علما بأن المواطن الذي سجله ونسبه إليه قد فارق الحياة من زمن".

ولاقى الخبر تفاعلا كبيرا وتعاطفا من نشطاء على مواقع التواصل مع المتهم السوري الأصل، بعد إدانته بجريمة التزوير رغم كونه طفلا في الخامسة من عمره عند ارتكابها.

وعلق أحد الناشطين: "شوية منطق شوية عقل، والده سجله وهو طفل عمره خمس سنوات واللي سجلة توفي الله، هو شنو ذنبه شنو جريمته السكوت يعني، شنو يسوي يبلغ عن أبوه ومحتمل مايدري يمكن اقنعوه وهو طفل أنه كويتي.. طيب وعيال المتوفي يتحاسبون نفسه عن السكوت أن لهم أخ وهو مزور، والله أنها شرباكه".

إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ( المباحث الجنائيه ) تتمكن من ضبط سوري م ١٩٧٢ صادر بحقه حكم بالحبس (١٢) عاما لحصوله علي الجنسيه الكويتيه بالتزوير. الجريمه وقعت حينما قام والده بتسجيله ونسبه لمواطن كويتي عندما كان عمره (٥) سنوات وذاك مقابل مبلغ مالي والتحق بعد ذلك بالجيش الكويتي وتزوج امرأة سعوديه وأنجب منها طفلان يقيمان بالسعوديه وقد حصل علي التقاعد بعد (٢٥) عاما من الوظيفه العسكريه . المتهم احيل الي السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه . علما بان المواطن الي سجله ونسبه اليه قد فارق الحياة من زمن . عساكم علي القوه .

وقال أحدهم: منطقيا والده سجله وهو طفل ماعلاقته بذلك ؟.

منطقياً

والده سجله وهو طفل

ماعلاقته بذلك ؟ — أ.خالد سلطان ابن نايل 📝 ⚖️🇰🇼 (@bdwemarkh) March 22, 2024

وعلق آخر: إذا هذا الوضع ؟؟؟ نطالب بتشريع البصمة الوراثية ال DNA، العملية ليست سهلة لكن شيء أفضل من لاشيء.

اذا هذا الوضع ؟؟؟ نطالب بتشريع البصمة الوراثية ال DNA ، العملية ليست سهلة لكن شيء افضل من لاشيء — Ahmad Rashed (@kw_om2) March 22, 2024

وقال ناشط كويتي: "الموضوع فيه شي غلط لأنه هو ما عليه جزاء، الجزاء على أبوه الي زور هو شلون يسجن!؟".

الموضوع فيه شي غلط لانه هو ما عليه جزاء ، الجزاء على أبوه الي زور هو شلون يسجن !؟



أعتقد إن روايتك مغلوطة تماماً اخ حمد — 𓂆🔻 الفرقد 🇵🇸🇰🇼 (@alfargad) March 22, 2024

المصدر: "إكس"