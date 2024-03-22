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25 سنة في الجيش.. نهاية مفزعة لمواطن سوري حصل على الجنسية الكويتية وتزوج سعودية

مجتمع

25 سنة في الجيش.. نهاية مفزعة لمواطن سوري حصل على الجنسية الكويتية وتزوج سعودية
AFP
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تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من القبض على مواطن سوري تحصل على الجنسية الكويتية بالتزوير والتحق بالجيش ليتقاعد بعد 25 عاما من الخدمة العسكرية.

ونجحت المباحث الجنائية في الكويت من ضبط المتهم، حيث تبين أنه التحق بالجيش الكويتي وتزوج امرأة سعودية وأنجب منها طفلين يقيمان بالمملكة، وتقاعد بعد 25 عاما من الخدمة العسكرية.

25 سنة في الجيش.. نهاية مفزعة لمواطن سوري حصل على الجنسية الكويتية وتزوج سعودية

وتم إحالة المتهم للسجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه (12 عاما سجنا)، فيما تبين أن الكويتي الذي قام بتسجيله ونسبه إليه فارق الحياة منذ زمن.

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المصدر:وسائل إعلام كويتية

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