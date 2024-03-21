"لويس فيتون" تثير الجدل بقميص يحمل ألوانا شبيهة بعلم فلسطين

أثارت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة "لويس فويتون" جدلا واسعا عبر المنصات الاجتماعية بسبب قميص بقيمة 650 يورو (700 دولار).

ويعد القميص جزءا من مجموعة ربيع وصيف 2024، وهو عبارة عن قميص قطني أبيض بسيط يحمل الحروف الأولى لدار الأزياء LV مزينة باللون الوردي والأخضر والأسود، والتي شبهها بعض المستخدمين بشريحة البطيخ والتي تعد أحد أبرز الرموز المستخدمة في دعم فلسطين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

واتهم المستخدمون العلامة التجارية المملوكة لشركة "أل في أم أش" (LVMH) بالتسويق الانتهازي والاستفادة من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين لتحقيق مكاسب تجارية، وسط دعوات للمقاطعة.

وعلى الرغم من أن "لويس فويتون" لم تصدر أي بيان حتى الآن بشأن هذا الجدل الواسع، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها جدلا بسبب ارتباط تصميماتها بالثقافة الفلسطينية.

Louis Vuitton supports Palestine pic.twitter.com/4CvQmNLmgE — 🇪🇬𝙎𝙝𝙚𝙝𝙖𝙗 𝙈𝙖𝙜𝙙𝙮 𝙎𝙝𝙚𝙝𝙖𝙗🇱🇧 (@ShehabMShehab) March 19, 2024

وفي عام 2021، سحبت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة وشاحا يبلغ سعره 705 دولارات، من متاجرها على الإنترنت بعد اتهامات بـ"الاستيلاء الثقافي" على الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

وانقسم مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض لاستخدام ما اعتبروه يمثل ألوان العلم الفلسطيني في القميص، وبين من أشادوا بهذه الخطوة معتبرين أن دار الأزياء تدعم الفلسطينيين، فيما اتهم آخرون الشركة بمعاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل.

المصدر: RT