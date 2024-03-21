فضيحة الفيديو الجنسي لـ"عميد كلية" في جامعة البصرة تهز العراق

تستمر ضجة اللقطات الجنسية المزعومة داخل جامعة البصرة التي روج لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها كانت "داخل مكتب عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عماد شعلان الشاوي".

وحسب المزاعم، يظهر في مقاطع الفيديو دخول طالبة إلى المكتب ومبادرتها من قبل الشخص الجالس خلف المكتب والذي زعم النشطاء أنه "مكتب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وأن الشخص الظاهر هو عميد الكلية".

🚨عاجل .. الأكثر تداولا في العراق



فضيحة كبيرة تهز الشارع العراقي..



ضبط عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة

عماد شعلان الشاوي متلبسا بالرذيلة والانحطاط



كان يستدرج الطالبات الى مكتبه ثم يبتزهن بنشر صورهن بعد التحرش بهن وممارسة الفاحشة معهن



وبلغ عدد ضحاياه لأكثر من 1232 طالبة… pic.twitter.com/Ff7ZyP48D5 — الكعّام (@alk3aam) March 20, 2024

وزعم نشطاء أن الدوافع وراء تسجيل مقاطع الفيديو هذه كانت لأغراض ابتزاز طالبات بالدرجات التحصيلية.

وفقا للسجلات المنشورة على الموقع الرسمي لجامعة البصرة فإن "الاسم الكامل هو عماد شعلان جبر الشاوي، وفي روابط أكاديمية أخرى يظهر أنه بدأ عمله بجامعة البصرة في الأول من يونيو عام 2006".

وبعد انتشار الفيديو، قرر وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي، "سحب يد عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024".

وقد علق عدد من الناشطين على ما تم تداوله نستعرض بعضها.

💥 نعتذر عن نشر الصور ونحن في #شهر_رمضان_المبارك ولكن لإثبات الانحدار القيمي الذي شمل كل مناحي الحياة في ظل هذه العصابات الإرهابية.

**

عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب #العراق جعل من مكتبه ماخور دعارة، يستقدم إليه طالبات ويبتزّهنّ ويمارس الجنس معهنّ… pic.twitter.com/MxLXZmGgfa — مصطفى كامل (@mustafakamilm) March 20, 2024

🚨 في فضيحه مدويه في العراق عميد كلية الحاسوب في جامعه البصرة عماد الشاوي يمارس الرذيله والانحطاط داخل مكتبه يقال ان عدد ضحاياه تجاوز 1200 بنت



الشروكي لا دين ولا اخلاق تمنعه



#عماد_شعلان_الشاويpic.twitter.com/rBp4RkOH9K — سطام ١٧٢٧م (@sattam11330) March 21, 2024

المصدر: RT