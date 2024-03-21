 
مباشر

فضيحة الفيديو الجنسي لـ"عميد كلية" في جامعة البصرة تهز العراق

مجتمع

فضيحة الفيديو الجنسي لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x77g

تستمر ضجة اللقطات الجنسية المزعومة داخل جامعة البصرة التي روج لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها كانت "داخل مكتب عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عماد شعلان الشاوي".

وحسب المزاعم، يظهر في مقاطع الفيديو دخول طالبة إلى المكتب ومبادرتها من قبل الشخص الجالس خلف المكتب والذي زعم النشطاء أنه "مكتب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وأن الشخص الظاهر هو عميد الكلية".

وزعم نشطاء أن الدوافع وراء تسجيل مقاطع الفيديو هذه كانت لأغراض ابتزاز طالبات بالدرجات التحصيلية. 

وفقا للسجلات المنشورة على الموقع الرسمي لجامعة البصرة فإن "الاسم الكامل هو عماد شعلان جبر الشاوي، وفي روابط أكاديمية أخرى يظهر أنه بدأ عمله بجامعة البصرة في الأول من يونيو عام 2006". 

وبعد انتشار الفيديو، قرر وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي، "سحب يد عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024".

وقد علق عدد من الناشطين على ما تم تداوله نستعرض بعضها.

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين