أمير سعودي يثير تفاعلا بتسجيله هدفا خلال مشاركته في مباراة كرة قدم (فيديو)

أثار مقطع فيديو للأمير السعودي عبد الله بن سعد، وهو يلعب كرة القدم، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر الأمير عبد الله بن سعد مقطع فيديو يظهر خوضه لمباراة كرة قدم، حيث تبادل اللاعبون للكرة حتى وصلت إلى الأمير عبدالله، الذي سددها في شباك المرمى، وأحرز هدفا.

وأبات الفيديو احتفال الأمير عبدالله بتسجيله الهدف، فيما قام باقي اللاعبين بتهنئته واحتضانه فرحا.

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "من لمسة ابو سعد خلصها"، وأضاف آخر: "لمسة حريف يابو سعد".

من لمسة ابو سعد خلصها 😍👏 — عبدالعزيز بخش (@A27MKH) March 19, 2024

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المصدر: RT