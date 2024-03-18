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السعودية.. الشيخ المنيع يوضح الحكم الديني لوقت الإفطار في حالة السفر (فيديو)

مجتمع

السعودية.. الشيخ المنيع يوضح الحكم الديني لوقت الإفطار في حالة السفر (فيديو)
Gettyimages.ru
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كشف الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عن الحكم الشرعي لتوقيت إفطار المسافر.

وخلال لقائه في برنامج "فتاوي" على قناة "السعودية"، سأل أحد الأشخاص الشيخ عبد الله المنيع، عن كيفية إفطاره في رمضان، إن كان مسافرا.

وكان السؤال كالتالي: "سافرت في نهار رمضان ووصلت إلى البلد الآخر وكان الوقت ليلًا، فهل أفطر أو أتم الصوم وأفطر حسب غروب الشمس في بلدي؟"

فأجاب الشيخ المنيع: "العبرة في تحديد وقت الإفطار هي الأرض التي يتواجد فيها المسافر، سواء كانت أرض بلده الأصلي أو البلد الذي يسافر إليه، ويُفطر حسب غروب الشمس في تلك الأرض".

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المصدر: RT

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