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شابة مسلمة ترفض عرضا مغريا من شاب للإفطار خلال نهار شهر رمضان وتثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

شابة مسلمة ترفض عرضا مغريا من شاب للإفطار خلال نهار شهر رمضان وتثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة مقيمة في بريطانيا وهي ترفض عرضا مغريا من شاب بالإفطار خلال نهار شهر رمضان.

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وأبان الفيديو الفتاة وهي تسير في الشارع فيما استوقفها موثق المقطع وسألها عن ديانتها، فأجابت بأنها "مسلمة"، حينها سألها ما إذا كانت صائمة أم لا، فأكدت أنها صائمة.

ولاحقا، أعطى الشاب الفتاة عصيرا، وأخبرها أنه سيقوم بمنحها 400 باوند إذا تناولت العصير، ولكنها رفضت، فقدم لها "آيفون"، فأصرت الفتاة على رفضها.

وتقديرا لموقفها، قدم الشاب لها هدية هي عبارة عن سجادة صلاة وعطر، قامت بتقبيلها.

وتفاعل النشطاء بشكل واسع مع مقطع الفيديو، حيث أشاد الكثيرون بموقف الفتاة الثابت وتمسكها بدينها وقيمها، وكتب أحدهم معلقا: "سلام وتحيه للأخت الكريمة صاحبة الدين والعفاف"، وأضاف آخر: "الله يتقبل صيامها وصلاتها وطاعتها امرأة تثق بنفسها ومعتقدها وتعطي رسالة للآخرين بأسلوب راقي الكلمات والمعاني".

المصدر: RT

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