بعد شائعات نفاها الرئيس الفرنسي عن "جنس" زوجته.. من هي بريجيت ماكرون؟

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "متحولة جنسيا"، فيما نفاها الأخير، فمن هي، يا ترى؟

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت متزوجان منذ أكثر من 15 عاما، لكن علاقتهما تعود إلى أبعد من ذلك.

التقى إيمانويل، الذي أصبح رئيسا في عام 2017، وبريجيت لأول مرة عندما كان الرئيس الحالي في المدرسة الثانوية.

ففي مقابلة أجريت في نوفمبر 2023 مع "باري ماتش" – وترجمتها صحيفة "الإندبندنت" – أفادت بريجيت كيف أنها لم تكن تفكر أبدا في إقامة علاقة مع تلميذها، الذي كانت يبلغ من العمر 15 عاما في ذلك الوقت.

لم يتواعد الاثنان على الفور، لكنهما ظلا على اتصال حتى أصبح إيمانويل طالباً في الكلية وتم التئام شملهما لاحقا، حيث قال إيمانويل لشبكة "CNN" في سبتمبر 2017، إن زواجهما الآن أصبح أقوى.

وأضاف: "الحب جزء من حياتي وتوازني..أعتقد أنك لا تبني شيئا عظيما ولا تتصرف بشكل صحيح إذا لم تكن زوجا متوازنا وقويا. لقد كنت مع زوجتي منذ عقود وهي جزء مني".

فمن هي زوجة إيمانويل ماكرون، يا ترى؟ إليك كل ما يجب معرفته عن بريجيت ماكرون وعلاقتها بالرئيس الفرنسي.

كانت معلمته في المدرسة الثانوية:

التقت بريجيت إيمانويل عندما كان طالبا في "لو بروفيدنس"، وهي مدرسة كاثوليكية في شمال فرنسا.

عملت بريجيت كمدرّسة للدراما وكان عمرها في ذلك الوقت 39 عاما، بينما كان إيمانويل يبلغ من العمر 15 عاما.

اعتقد والدا الرئيس في البداية أنه كان يلتقي ابنة بريجيت، لكن عندما اكتشفوا أنه يكن مشاعر للمعلمة نفسها، أرسلوه إلى مدرسة داخلية.

وأوضحت بريجيت لمجلة "باري ماتش": "كان على إيمانويل أن يغادر إلى باريس فقلت في نفسي إنه سيقع في حب شخص في مثل عمره. لكن ذلك لم يحدث".

ظل الاثنان على اتصال على مر السنين، لكن بريجيت كانت متزوجة في ذلك الوقت ولديها ثلاثة أطفال في عمر إيمانويل تقريبا، واختارت أن تعطيهم الأولوية.

وأردفت: "استغرق ذلك 10 سنوات، وهو الوقت المناسب لوضعهم على القضبان (جعلهم على السكة القويمة).. يمكنك أن تتخيل ما كانوا يسمعونه..لكنني لم أرغب في تفويت سعادتي".

تكبره بـ25 سنة:

كانت بريجيت، التي تكبر إيمانويل بـ25 عاما، متزوجة أصلا قبل ولادته في ديسمبر 1977 بثلاث سنوات.

واعترفت في مقابلة مع محطة إذاعة "RTL" الفرنسية بأن وجود فجوة عمرية في علاقتهما كان عقبة كأداء.

وذكرت بريجيت: "نحن لسنا زوجين نموذجيين..بالطبع نحن لسنا الزوجين المثاليين..كونكما زوجين أمر معقد، إنه صراع يومي عندما يكون لديك فارق كبير في السن، يمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدا".

لكنها أضافت أنها لا تشعر أن كلمة "كوغار cougar" تنطبق عليها، وهي كلمة مسيئة، متابعة: "ما هذه الكلمة، إنها لا تصف أي شيء! لطالما انجذبت إلى رجال في مثل عمري، باستثناء إيمانويل ماكرون، الذي كان الاستثناء".

أم لثلاثة أطفال:

بريجيت وزوجها الأول أندريه لويس أوزيير، وهو مصرفي، أنجبا ثلاثة أطفال: سيباستيان ولورنس وتيفين، ولديها أيضا سبعة أحفاد.

تمكن جميع أبناء بريجيت من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، حيث أصبحوا طبيب قلب ومحاميا ومهندسا إحصائيا.

عندما بدأت بريجيت علاقتها مع إيمانويل، أدركت أن ذلك سيؤذي أطفالها، ولكن بعد تأجيلها لمدة عقد من الزمن، أدركت أيضا أن عليها أن تفعل ما يجعلها سعيدة، موضحة لصحيفة "Elle" في ديسمبر 2017: "أعلم أنني آذيت أطفالي، وهذا هو أكثر شيء ألوم نفسي عليه، لكنني لم أستطع ألا أفعل ذلك. هناك أوقات في حياتك تقوم فيها باتخاذ خيارات حاسمة. وبالنسبة لي، كانت هذه واحدة من تلك الأوقات".

تزوجا في عام 2007:

تزوج إيمانويل وبريجيت في عام 2007، بعد عام من طلاقها من زوجها السابق، الذي توفي لاحقا في عام 2019. وقبل حفل الاستقبال، قالت بريجيت لمجلة "باري ماتش" إن إيمانويل شكر أطفالها على دعم علاقتهم، حيث صرح قائلا: "شكرا لقبولكم لنا، زوجين غير طبيعيين تماما".

أطلق عليها إيمانويل لقب "المرساة" (الثبات)

لقد استشهد السياسي بزوجته معتبرا إياها "مذيعة" له، مما ساعده على البقاء صادقا ومركزا في وظيفته.

وقال لشبكة "CNN": "بالنسبة لي، من المهم جدا للحفاظ على توازني الشخصي أن يكون هناك شخص ما في المنزل يخبرك بالحقيقة كل يوم..الوصول إلى الحقيقة هو أحد التحديات الرئيسية. شخص لديه قناعاته العميقة ويعرفك على حقيقتك ويحبك على حقيقتك، وليس على ما تمثله أو على دورك أو على الشرف الذي تحظى به... هذا مهم جدًا بالنسبة لي، هذه مرساتي".

التقيا بالرئيس جو بايدن وزوجته جيل بايدن:

التقى إيمانويل والرئيس جو بايدن في مناسبات عديدة.

وبينما كان جو يجتمع مع إيمانويل في السفارة الفرنسية بروما في أكتوبر 2021، خرجت جيل بايدن لتناول العشاء مع بريجيت حيث استمتعت الاثنتان بكؤوس من النبيذ الأبيض.

ووصفت جيل لقاءهما بعد ذلك بأنه التقاء "صديقتين، هما تمامًا ممثابة أختين"، مضيفة أن العشاء كان "رائعا".

في ديسمبر 2022، استضاف البيت الأبيض أول عشاء رسمي لإدارة بايدن حيث كانت بريجيت وإيمانويل ضيفين مميزين.

لا يحبان قضاء ولو ليلة منفصلين:

أكدت بريجيت لـ"Elle" أنها وزوجها يحاولان تجنب قضاء الليالي بعيدين أحدهما عن الآخر إن أمكن، حتى مع جدول أعماله المزدحم، متابعة: "إن إيمانويل يريحني عندما يكون بجانبي.. لا أريد التحدث نيابة عنه، لكنني متأكدة من أنه يشعر بنفس الطريقة. نحن مثل أي زوجين آخرين. نحن نتفق، ونحن نختلف. نحن نتجادل، نتوقف عن الجدال. إنه سائلٌ دائما".

وأضافت بريجيت أنها وإن كانت "مصدر قلق كبير" قبل زواجها من إيمانويل، إلا أنهما توقفا عن القلق بنفس القدر منذ أن التقيا، متابعة: "الأمر يشبه إلى حد ما الفكرة الأفلاطونية التي تقول إنك تقابل نصفك الأفضل وتتوافقان.. بالنظر إلى فارق السن بيننا، لم يكن هذا التوافق واضحا بالنسبة لنا، لكننا مناسبان..عندما أقرأ عنا كزوجين، أشعر دائما وكأنني أقرأ قصة شخص آخر. ومع ذلك فهي قصة بسيطة".

المصدر: "PEOPLE"