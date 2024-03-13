تعليق مفاجىء من الفنانة المصرية فيفي عبده عن خيانة الرجال لزوجاتهم

قالت الفنانة المصرية فيفي عبده إن جميع الأزواج لديهم نزوات ويخونون زوجاتهم، معتبرة أن أي زوجة تقول عكس ذلك فهي مخطئة.

وأضافت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونية: "الزوجة لو واجهت الرجل بخيانته أكبر غلط لها في الحياة، فالحياة حاليا صعبة ونسبة الطلاق عالية جدا".

وتابعت فيفي عبدة: "الرجل لو يحب زوجته يبيع أي حاجة في الدنيا لأجلها لكن هي لازم تتحمل وتعدي، وكان فيه من حاول تشكيكي في زوجي ولكن لم أعط فرصة لذلك".

وردت الفنانة فيفي عبده، على الانتقادات الموجهة للنجمات كبار السن اللاتي يقررن الزواج في سن كبيرة، قائلة: هل الكبيرة لا تتزوج؟ ولماذا الكبيرة لا تتزوج والناس المفروض لا تنتقد؟ فيه من يحتاج أنس في البيت، وفيه من يربي حيوانات".

وكشفت فيفي عبده تلقيها عروض زواج بشكل يومي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كل يوم تقدم عروض كلها طلبات زواج ولكن أنا متزوجة ولو أنا وحيدة سوف أتزوج".

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وعبرت فيفي عبده، عن سعادتها بظهور النجمة الكبيرة نجاة في حفلة مؤخرا، مؤكدة: "أنا فرحت جدا بظهور نجاة".

المصدر: القاهرة 24