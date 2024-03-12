المخرج المصري محمد سامي يرد على اتهامات فنانة شهيرة

كشف المخرج المصري محمد سامي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه نشأ في أسرة غنية ومتيسرة ماديا، موجها ردا لاتهامات الفنانة المصرية عفاف شعيب.

وعلق المخرج محمد سامي على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في وقت سابق أثناء مسلسل "آدم"، حيث قالت أنه "أجبرها أثناء التصوير على الصعود لسيارة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها".

ورد محمد سامي، في حوار مع أحد البرامج الإعلامية، على اتهامات الفنانة عفاف شعيب، قائلا: "أنا أحترمها على أساس سنها، ومثل هذه الأمور لا ألتفت لها تماما، وأهتم بعملي".

وأضاف سامي: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أحترم سنها، لقد تكلمت كلام كثير كله كذب، القصة الحقيقية أننا مرة كنا نصور مسلسل آدم وفي نفس الوقت كان بجانبنا تصوير مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت وقالت أن أخوها تعبان ومسافرة لأجله، فقلت لها تمام، وبالصدفة كلمني صديق اسمه جوزيف قال تعالى أنا أصور مشهد لعفاف شعيب، وعرفت أنها في استوديو بجانبنا، وموضوع ظهرها لم يحصل أبدا.. لم أرد عليها لأنها كبيرة، ولا أعرف كيف أرد عليها بسبب فارق السن".

وأشار محمد سامي إلى أن "المخرج هو المايسترو في العمل الفني، ولكن الأمر يختلف بحسب هوية نجم العمل الفني والمخرج".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية