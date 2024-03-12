مصر.. المخرج محمد سامي يكشف سر "لعنة" محمد رمضان وسبب رفض "جعفر العمدة 2"

كشف المخرج المصري محمد سامي، سبب "اللعنة" المرتبطة بنجاح الفنان محمد رمضان معه بشكل كبير فقط مقارنة بباقي أعمال رمضان مع المخرجين الآخرين.

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وقال سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، إن محمد رمضان ممثل لديه موهبة كبيرة بشكل غير طبيعي، متابعا: "أي نجم مهما كان ممثل مهم، يحتاج إلى مخرج ومؤلف، حتى يوظفوا إمكانياته بشكل كبير".

وأشار إلى أن أعلى نجاحاته أيضا كانت مع محمد رمضان، لافتا إلى أن مسلسلات "الأسطورة والبرنس وجعفر العمدة"، حققت نجاح استثنائيا.

وتابع سامي: "لدينا كيمياء مشتركة بيني وبين محمد رمضان، نفهم بعضنا بلغة الإشارة"، مؤكدًا أن محمد رمضان نجم غير عادي ولديه شهرة كبيرة في الوطن العربي.

ونوه سامي بأن الفنان محمد رمضان كان "رافضا بشدة" تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي 2023.

وأوضح أن المنتج محمد السعدي، صاحب فكرة تقديم جزء ثان من العمل، مشيرا إلى أنه كان رافضا لها.



وأضاف: "كنت رافضها وبشدة، ومحمد رمضان كان رافضها بشدة، تناقشت مع رمضان وقلت له وجهة نظري بصراحة، وقلت له طالما نجحت هنا فدي حاجة في تاريخنا كلنا حلوة نخليها على جنب"، بحسب وصفه.

وأشار إلى رفضه تقديم جزء ثان من مسلسل "الأسطورة" رغم تحقيقه نجاحا هائلا في وقتها، قائلا إن الزعيم عادل إمام استطاع الحفاظ على نجاحه لسنوات عديدة، مع تقديم أعمال مختلفة.

وأكمل: "رمضان كان عنده نفس وجهة النظر ويخشى من إفساد نجاح الجزء الأول، الفكرة ليه نعمل مقارنة؟ ما نعمل عمل تاني بشخصيات تانية، لكن برضه خضت أنا ومهاب (المؤلف) التجربة وكتبت 17 حلقة من الجزء الثاني ومحبتهوش".

وحول المخرج يوسف شاهين، قال سامي إن شاهين على مدار تاريخه لم يقم بإخراج مسلسلات درامية، ولكن كان يقوم بعمل أفلام سينمائية فقط، وكانت وقت السينما لها رونق على العكس من الفترة الحالية.

وأضاف أن يوسف شاهين نجح في العمل مع أجيال مختلفة، وكان لديه إتقان للغة الفرنسية جعلته في احتكاك بشكل مباشر في المهرجانات.

وتابع المخرج محمد سامي، أن المخرج يوسف شاهين جزء من التراث الفني، مختتما أنه يعتبر نفسه الأنجح على مستوى الدراما، ولديه أمل أن يكون لديه نجاح في السينما مثل الدراما.

المصدر: النهار