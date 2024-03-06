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السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على مقيم لتحرشه بامرأة في محل تجاري ويكشف جنسيته

مجتمع

السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على مقيم لتحرشه بامرأة في محل تجاري ويكشف جنسيته
Gettyimages.ru
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 أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم عربي لتحرشه بامرأة في محل تجاري، وذلك بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. 

وفي بيان له، قال الأمن العام: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة في محل تجاري". 

وأضاف: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". 

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ونشرت صفحة "تم القبض" الموثقة بالعلامة الزرقاء، على منصة "إكس"، مقطع فيديو (نعتذر عن نشره) أثار غضبا واسعا، يظهر تحرش شخص بامرأة بينما كانت تطلب منه الابتعاد عنها، لافتة إلى أنه الخاص بالواقعة، في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت عملية القبض تتعلق بالشخص الظاهر في الفيديو نفسه. 

المصدر: RT

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