الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل بـ5 مدانين مقيمين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانا بتنفيذ حكم القتل في خمسة جناة أدينوا بالاعتداء على شركة خاصة وربط حارسيها وضربهما، وقتل آخر في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية في بيانها: "قام كل من أرشد علي ديبار محمد إسماعيل، وعبد المجيد حاجي نورالدين، وخالد حسين بتوجو قربان علي، وعبد الغفار مير بحر لطف الله، وعبد الغفار محمد سومه، وهم من جنسية باكستانية، بالاعتداء على حارسين في شركة خاصة وتعنيفهما، واقتراف جريمة القتل بحق الحارس أنيس مياه الذي هو من جنسية بنغلاديشية".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المجرمين وأثناء التحقيق معهم ثبت ارتكابهم الجريمة المنسوبة إليهم، وتم توجيه الاتهام إليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وقد أصدرت المحكمة حكما يؤكد إدانتهم وجرمهم، نظرا لأن أفعالهم تشكلت من ضمن أعمال الفساد في الأرض، وتسببت في ترويع الآمنين واعتداء على حياة وأموال يجب حفظها بأمر من الله".

وتابع البيان: "فقد تم الحكم على أرشد علي ديبار محمد إسماعيل، وعبد المجيد حاجي نور الدين، وعبد الغفار محمد سومه، بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، والحكم على خالد حسين بتوجو قربان علي، وعبد الغفار مير بحر لطف الله، بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وختم البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين خالد حسين بتوجو قربان علي، وعبد الغفار مير بحر لطف الله وتنفيذ حكم القتل حدا بالجناة أرشد علي ديبار محمد إسماعيل، و عبدالمجيد حاجي نور الدين، وعبدالغفار محمد سومه - باكستانيي الجنسية يوم الثلاثاء 24 / 8 / 1445هـ، الموافق 5 / 3 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"