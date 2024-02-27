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السعودية تعدم 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب

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السعودية تعدم 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب
Globallookpress
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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب.

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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أنه "تم تنفيذ حكم القتل بجناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع ووحدته الوطنية".

المصدر: RT

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