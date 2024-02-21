السعودية.. مقطع فيديو لشجار جماعي يثير غضبا والأمن يتحرك (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر شجارا جماعيا بين مقيم ومواطنين اثنين تخلله إشهار سلاح أبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول "مموها"، حيث قالت في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية باستخدام سلاح ابيض في مكان عام".

وأضافت الوزارة: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام pic.twitter.com/RFSkMkVJU4 — الأمن العام (@security_gov) February 21, 2024

وأثار المقطع غضبا في مواقع التواصل، حيث استغرب البعض من سبب هذه المشاجرات، فيما رأى البعض أنه يجب أن يكون هناك "عقاب شديد على المضاربات".

ليه كاثرة المضاربات

فيه شيء؟؟ — منار (@sabmossa21) February 21, 2024

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المصدر: RT