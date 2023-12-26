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السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا عن وافد عربي ظهر في فيديو يتحرش بفتاة وأثار غضبا عارما (فيديو)

مجتمع

السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا عن وافد عربي ظهر في فيديو يتحرش بفتاة وأثار غضبا عارما (فيديو)
Sputnik
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة في أثناء نقلها في مركبة.

وجاء في بيان الداخلية: "قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي وهو يتحرش بفتاة في أثناء نقلها في مركبة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم قائلا: "أتمنى أن يكون هناك عقوبة مغلظة ومضاعفة على قضايا التحرش حتى يكونوا عبره لغيرهم من المواطنين أو المقيمين"، وأضاف آخر: "مستفز أقسم بالله"، مع وجه الغضب.

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المصدر: RT

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