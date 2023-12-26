الكويت.. وزارة الداخلية تعلن عن إجراءاتها بشأن واقعة أثارت غضبا عارما في البلاد

كشفت الداخلية الكويتية عن الإجراءات التي اتخذتها بحق المشاركين في واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، والقضايا الموجهة لهم، عقب انتشار فيديو للواقعة أثار غضبا عارما.

وفي حسابها على منصة "إكس"، قالت الوزارة الكويتية: "إلحاقا بالبيان السابق لوزارة الداخلية بشأن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم".

وأوضحت الوزارة أن القضايا المسجلة جاءت كالآتي:

- تعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل.

- إهانة موظف عام.

- إساءة استخدام هاتف (تصوير)".

وأشارت الداخلية إلى أنه تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة الى كراج حجز المرور".

وأضاف البيان: "وتؤكد أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن".

الإعلام الأمني:

الحاقا للبيان السابق لوزارة الداخلية بشأن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.



تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم :-

- تعدي على موظف عام اثناء تأدية العمل

- اهانة موظف عام

- ⁠اساءة استخدام… pic.twitter.com/fVeaJLFbrD — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 26, 2023

هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة حدوث اشتباكات بالأيدي بين رجل أمن وشاب وامرأة، ما أثار غضبا عارما.

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المصدر: RT