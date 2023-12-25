الكويت..مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء على شرطي يثير غضبا عارما والسلطات تتحرك (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء على رجل أمن في منطقة الجابرية عصر اليوم الاثنين، ما أثار غضبا عارما.

ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية "تفاصيل حادثة الاعتداء على الشرطي"، مشيرة إلى أن "شابا كويتيا من مواليد 2002 لديه سيارة رياضية تصرف باستهتار ورعونة بسيارته قبل أن يقوم رجل أمن بإيقافه في الطريق ويطلب منه ركوب سيارة الدورية".

وبينت "المجلس" أنه "في أثناء ذلك، حضرت والدة الشاب بسيارتها وحضر والده أيضا بسيارته واعترضا على إيقاف ابنهم، مما استدعي من الشرطي طلب الإسناد من الدوريات، وعندها قام الشاب ووالدته بالاعتداء على الشرطي، فتمت السيطرة على الشاب ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية حيث تم تسجيل قضايا بحقه تضمنت:

1- إهانة موظف في الطريق العام.

2- الاعتداء بالضرب.

3- السب والقذف.

4- عدة مخالفات مرورية".

تفاصيل حادثة الاعتداء على رجل الأمن والتي حصلت في الجابرية عصر اليوم. https://t.co/sNORDfGkx8pic.twitter.com/7zS8qvrECW — المجلس (@Almajlliss) December 25, 2023

وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما، حيث علق أحدهم قائلا: "غير مقبول نهائيا التعدي على رجال الشرطة والأمن وتشديد العقوبة عليهم..رجل الأمن أو الشرطة يمثل الدولة ومن يعتدي عليه يعتدي على الدولة..فرض هيبة القانون".

وأضاف آخر: "يجب تطبيق القانون على هذا التعدي على رجال الأمن..العنتريات اللي يسوونها بعض الشباب الله يهديهم مع رجال الأمن يجب ردعها، إما في عقوبات رادعة أو عقوبة تشهير في التلفزيون عشان يكونون عبرة لغيرهم".

غير مقبول نهائيا التعدي على رجال الشرطة والامن . وتشديد العقوبه عليهم . رجل الامن او الشرطه يمثل الدولة ومن يعتدي عليه يعتدي على الدولة . فرض هيبة القانون — see_in_kuwait (@fahadseefahad1) December 25, 2023

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المصدر: "المجلس" + RT