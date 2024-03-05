مصر.. صورة عائلية مثيرة للجدل في عزاء حلمي بكر ونجله يرد

علق هشام حلمي بكر نجل الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر على انتقادات الجمهور له على التقاطه صورة تذكارية مع عائلته في عزاء والده.

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وأوضح هشام حلمي بكر هذا الموقف، من خلال تصريح لموقع "القاهرة 24"، حيث قال: مش بقرأ سوشيال ميديا ولا تعليقات، لأن كل واحد عنده رأي وده وارد، لكن الصورة دي طبيعية عفوية، وحبنا لبعض كعيلة، لا يقلل من حزننا على وفاة والدي.

وتابع هشام حلمي بكر: فكل واحد حر يشوف الموضوع من وجهة نظره، ووجهة النظر الوحيدة المهمة هنا هي وجهة نظرنا إحنا كعيلة، والعلاقة اللي بتربطنا ببعض، وأحب أوضح إن ده ميقللش من حزننا وعزانا لأبويا، وإحنا اللي فاضلنا في الدنيا هما عيلتنا.

وأردف هشام حلمي بكر: كون إن إحنا خدنا لحظة عشان ناخد صورة مع بعض ونحتفل بلحظة يمكن متتكررش تاني، إن إحنا نكون في بلد واحدة كلنا في نفس الوقت، ومعتقدش إن دي حاجة غلط وأنا مقدرش أسيطر على رأي كل الناس.

يذكر إنه توفي حلمي بكر يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ 86 عاما، وذلك حسبما أعلنت نقابة الموسيقيين حينها.

المصدر: القاهرة 24