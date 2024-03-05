"هل سرق الجن أموال حلمي بكر؟".. داعية إسلامي يرد على شائعة مثيرة للجدل

كشف الداعية الإسلامي المصري محمد علي حقيقة سرقة الجن لأموال الملحن المصري الراحل حلمي بكر، المتوفى منذ عدة أيام.

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ورد علي خلال لقائه على قناة صدى البلد قائلا: "رن عليا الراحل حلمي بكر للحضور في منزله، وسألني عن حقيقة سرقة الجن لأمواله".

وتابع الدكتور محمد علي: "قلت للراحل حلمي بكر اللي سرقك شيطان الإنس مش شيطان الجن، وتم معرفة السارق بعد ذلك، حيث كان يضع منوما للراحل في الطعام أو الشراب ويقوم بسلب المال".

وروى الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي تفاصيل لقاء سابق له مع الموسيقار الراحل حلمي بكر، معلقا: التقيت به ذات مرة وتحدثنا ورد باكيا جيت لي متأخر يا عم الشيخ.

وتابع الدكتور محمد علي، قلت للراحل حلمي بكر لو عملت حسنة واحدة في حياتك ممكن تدخلك الجنة بس المهم أننا نرجع له، قال لي ازاي؟، فرددت عليه بأن هناك رجلان وقفا أمام الله أحدهما صحيفته كلها حسنات والآخر كلها سيئات عدا حسنة واحدة.

وتابع قائلا: من صحيفته كلها سيئات طلب من الله أن يكرم صاحبه بوضع حسنته لصاحبه ليدخل الجنة، ليرد الله عليه قائلاً: أتكرمه وأنا الكريم؟ خذ بيد صاحبك وادخلا الجنة.

وبشأن من يحكم على دخول شخص الجنة أو النار.. قال الدكتور محمد علي: اللي يقول لأحد أنت هتدخل النار.. فهو في النار.

واختتم قائلا: بشرت الراحل حلمي بكر بأنه أمامه فرصة للاستغفار لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.

ورحل عن عالمنا مساء الجمعة الماضية، الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر بعد صراع مع المرض، فيما كان قد تعرض لأزمات عديدة في الفترة الماضية، تخرج عن إطار وضعه الصحي.

وتعرض الموسيقار الكبير فى أكتوبر الماضي لأزمة أخرى بعد أن قام باتهام مدير أعماله بسرقته والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، مستغلا مرضه، وذلك بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

المصدر: صدى البلد