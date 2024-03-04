السعودية.. إجراء قضائي تجاه محامٍ حضر مرافعة دون ارتداء البشت

نشر المحامي السعودي عبد الوهاب الغامدي صورة توثق ردة فعل أحد القضاة بعد حضور محامي المدعي بدون البشت بعد صدور القرار الرسمي بإلزام المحامين بارتدائه في المرافعات.





وحسب ما ذكر المحامي السعودي عبد الوهاب الغامدي فإن القاضي رفع الجلسة وحدد للقضية موعدا آخر لحين حضور محامي المدعي بالزي الرسمي "المشلح".

وأبان القرار أنه بعد سؤال القاضي للمحامي عن سبب عدم التزامه بارتداء البشت، رد الأخير بأنه طلبه ولم يصله بعد.

في حين "جرى إفهامه (المحامي) بضرورة التقيد بالزي الرسمي خلال الترافع أمام المحاكم وسيعطى موعدا آخر ليحضر بالزي الرسمي وإلى حينه رفعت الجلسة".

قاضٍ 👨🏻‍⚖️ يرفع الجلسة ويحدد للقضية موعداً آخر لحين حضور محامي المدعي بالزي الرسمي المشلح (البشت) pic.twitter.com/hpF1TrOBUr — المحامي/ عبدالوهاب الغامدي (@Abdulwahab_FG) March 3, 2024

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المصدر: RT