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مصر.. إنهاء خلاف ثأري قتل فيه 14 شخصا (فيديو)

مجتمع

مصر.. إنهاء خلاف ثأري قتل فيه 14 شخصا (فيديو)
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نجحت الجهود الأمنية بمديرية أمن المنيا في مصر بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية في إنهاء خلاف ثأري استمر 22 عاما وقتل فيه 14 شخصا.

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وقتل 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتي "الغولات وأولاد جودة"، بالإضافة إلي 3 تصادف وجودهم وقت المشاجرة بقرية الروضة مركز ملوي بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية حيث تم تقديم 5 أكفان وشرط جزائي قدره 10 مليون جنيه.

وعقد سرادق كبير تحت مظلة الجهود الأمنية ولجنة المصطلحات وعدد من نواب البرلمان.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2002 إثر نشوب مشاجرة بين عائلتي الغولات وأولاد جودة بقرية الروضة مركز ملوي، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلة الثانية، وتجددت المشاجرة بين الطرفين داخل مقهي فقتل 7 أشخاص و3 آخرين تصادف وجودهم وقت المشاجرة وإحداث عاهة مستديمة لآخر.

وتم التوفيق بين أطراف العائلتين وأسر الـ3 ضحايا الآخرين، الذين لقوا مصرعهم بالخطأ، وتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع، وتم عمل سرادق كبير ضم حوالي 10 آلاف من أهالي القرية مركز ملوي.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

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