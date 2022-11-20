جريمة ثأر غريبة من نوعها في مصر

أقدم شاب مصري من محافظة الغربية على إشعال النيران في شقة أسرة خطيبته بعد عدم رغبتها في الزواج منه، ونتج عن الحريق إصابة 7 منهم .

وقال المتهم حسام .م:" كنت قد خطبتها من فترة واتفقنا على كل المستلزمات، وبدأت في تجهيز شقة الزواج، وكنت أحبها جدا، وكل طلباتها موجودة".

وأضاف المتهم:" بعد مرور فترة على تلك الخطوبة، واستمراري في تجهيز المستلزمات والعمل ليلا ونهارا من أجل ذلك، فوجئت بطلبها وعدم رغبتها في إتمام الزواج بسبب إدعائها بسوء سلوكي بعكس الواقع، وأنا عارضت ذلك بشدة لعدم رغبتي في الإنفصال عنها".

وأكد المتهم:" بعد إصرار أسرة خطيبتي على عدم إتمام الزواج، فكرت في الانتقام منهم جميعا، والقيام بإشعال النيران في المستلزمات التي أعدتها لزواجنا والشقة بالكامل".

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية المصرية من إلقاء القبض على الشاب في أوائل العقد الثالث من عمره يعمل سائق عربة توك توك عقب انتقامه من أهل خطيبته سابقه بإضرام النيران في شقتهم وإحراق كل مستلزمات العروس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء من إخماد نيران الحريق وتم السيطرة عليه مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة الفتاة بينهم 3 أطفال وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر المادية .

المصدر: صدى البلد