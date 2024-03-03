"أنا أخطأت وأمر بالاكتئاب".. شابة سعودية تناشد الملك سلمان والأمير محمد مساعدتها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية لاجئة في هولندا تناشد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، المساعدة على العودة للمملكة.

وقالت الفتاة في الفيديو: "أنا إيمان العنزي لاجئة في هولندا أناشد الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الشباب الأمير محمد بن سلمان.. أنا أخطأت وأريد أن أرجع إلى وطني والإنسان معرض للخطأ".

وأضافت: "أتمنى من الأمير محمد بن سلمان والجهات المختصة التواصل مع السفارة السعودية في هولندا"، مردفة: "لقد تعبت جدا من الحياة هنا، وتعبت من الاكتئاب وأنا حاليا أمر بالاكتئاب، ومستعدة لأي إجراء يتخذونه معي في السعودية".

كلنا نخطي ولكن خطاء ترك الوطن اكبر مصيبة ايمان العنزي تناشد #خادم_الحرمين_الشريفين

وولي العهد#محمد_بن_سلمان

الكريم ابن الكريم التظر في وضعها

نصيحة لكل شاب وشابة لا يغرر بكم وطنكم هو الامان لكم بعد الله pic.twitter.com/2Nd3cc2JgV — فايز المالكي (@fayez_malki) March 2, 2024

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ونشر سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فايز المالكي، مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "كلنا نخطئ، ولكن خطأ ترك الوطن أكبر مصيبة..إيمان العنزي تناشد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان الكريم ابن الكريم، النظر في وضعها".

وتابع: "نصيحة لكل شاب وشابة، لا يغرَّرْ بكم..وطنكم هو الأمان لكم بعد الله".

المصدر: RT