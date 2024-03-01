مصر.. السيسي يوجه بعلاج طفل"غزاوي" مصاب بالسرطان (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني النازح من قطاع غزة محمد أنور الذي يعاني من السرطان.

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ورصدت قناة "إكسترا نيوز" حالة الطفل المريض عند قدوم أسرته عبر معبر رفح، حيث بدا عليه الإجهاد والتعب، وأشادت أسرته بالجهود المصرية لتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين من معبر رفح البري، مؤكدة عدم دفع أي رسوم إضافية مقابل العبور.

وقالت والدة الطفل: "الحمد لله لم يضايقنا أحد، وابني مصاب بالسرطان وكان يعالج في مستشفى الرنتيسي، ولكن تم تدميرها، ولم يتحدث وله 5 أشهر بدون علاج، وبيتنا تم هدمه وكنا نعيش في الخيم، ودخلنا مصر ولم يأخذ أي أحد منا أي مبالغ مالية، وأتمنى أن يستقبل الأطباء ابنى ويعتنوا به".

كما أكد أنور عبد العزيز، والد الطفل، أن السلطات المصرية لم تطلب منهم أي مبالغ مالية للدخول لمصر عبر معبر رفح، مضيفا: "وصلت بسهولة، ولم تحصل منا سيارة الأجرة إلا على 10 شيكل، ووقفنا في الباص حتى الحقائب، هم من حملوها عنا، وساعدونا في كل شيء، وقدموا لنا الطعام والشراب واعتنوا بنا".

وأضافت ابنته: "اليوم عرفنا أن أهالي مصر وغزة إخوات، وليس كلام على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعى، وأخذنا فكرة حلوة عن المصريين بالتجارب معاهم، ولم يواجهنا أي مشاكل، وده حقيقة مش كلام".

المصدر: RT