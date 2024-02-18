مصر.. قرار قضائي جديد بخصوص إعدام "سفاح الجيزة"

رفضت محكمة النقض في مصر اليوم الأحد، الطعن المقدم من دفاع قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه بتهمة قتل شقيقة زوجته فاطمة زكريا، وأيدت الحكم.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم غاب عن حضور الجلسة فيما حضر دفاعه، لافتة إلى أنه بقرار محكمة النقض المتخذ، يكون حكم الإعدام نهائيا وباتا وغير قبل للطعن مرة أخرى، ويعد أيضا ثاني حكم بالإعدام لـ"سفاح الجيزة"، وهو المتهم الوحيد الصادر بحقه حكم نهائي في العام 2024.

يذكر أن النيابة العامة قررت في 1 فبراير 2021، إحالة سفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدا 4 أشخاص، وهم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكما الإعدام بحق قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، لإدانته بقتل المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم في محافظة الإسكندرية عام 2017.

المصدر: "المصري اليوم"