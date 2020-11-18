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سفاح الجيزة يمثل جريمة الإسكندرية.. واستخراج جثة ضحية جديدة

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سفاح الجيزة يمثل جريمة الإسكندرية.. واستخراج جثة ضحية جديدة
Reuters
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شهدت منطقة العصافرة غرب الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع قيام المتهم قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، بتمثيل جريمة قتل جديدة ودفنها بأحد المخازن.

ونسقت مديرية أمن الجيزة مع مديرية أمن الإسكندرية، لاصطحاب سفاح الجيزة المتورط في ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء يوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التي قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة.


سفاح الجيزة يمثل جريمة الإسكندرية.. واستخراج جثة ضحية جديدة
vetogate.com

سفاح الجيزة يمثل جريمة الإسكندرية.. واستخراج جثة ضحية جديدة
vetogate.com


وأخلت الأجهزة الأمنية المنطقة المحيطة بالمخزن من المارة، وأغلقت المحلات أثناء اصطحاب "سفاح الجيزة" ليمثل جريمته واستخراج الجثة.

سفاح الجيزة يمثل جريمة الإسكندرية.. واستخراج جثة ضحية جديدة
vetogate.com

ناصر حاتم

المصدر: RT

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