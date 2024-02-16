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السعودية..فيديوهات توثق سيولا جارفة في مناطق بالعاصمة الرياض (فيديوهات)

مجتمع

السعودية..فيديوهات توثق سيولا جارفة في مناطق بالعاصمة الرياض (فيديوهات)
Gettyimages.ru
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

المصدر: RT

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