السعودية..فيديوهات توثق سيولا جارفة في مناطق بالعاصمة الرياض (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.

سيول تجرف السيارات بين الحفنة والطوقي شمال الرياض 80كم مساء اليوم الجمعة 6/8/1445 pic.twitter.com/0GlRvAFe7r — وليد سليمان الحقيل (@walmoon) February 16, 2024

سيول تجرف سيارات شمال الرياض بين الحفنة والطوقي pic.twitter.com/EM9X5fOYxe — مجتمعنا (@KSASociety) February 16, 2024

شاهد سيول الحفنة شمال الرياض كان مغلق ثم سمح بالعبور الله يبارك pic.twitter.com/6gw2r7MSrp — بارق نجد (@aaaaaxx9) February 16, 2024

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

المصدر: RT