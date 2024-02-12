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"هذه ليس موسكو".. الثلوج تتساقط على الإمارات والداخلية تحذر بمختلف اللغات (فيديو)

أخبار العالم العربي

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تساقطت الثلوج على الإمارات العربية المتحدة، وتسببت حبات البرد ببعض الأضرار، وقد أرسلت وزارة الداخلية رسائل تحذيرية بمختلف اللغات دعت فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه.

والرسالة التي أرسلتها الداخلية عبر إلى الهواتف المحمولة وصلت مصحوبة بصوت تحذيري للفت انتباه المستلم لها، دعت إلى فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة.

كما نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات، وبلغة الإشارة، للتنويه إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية الماطرة التي تمر بها الدولة.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة للثلوج وحبات البرد التي سببت بتضرر بعض المركبات في العاصمة أبوظبي، ومدينة العين.

ونشر حساب آخر صور لحبات البرد في مدينة العين، حيث أدى الهطول الغزير للأمطار المصحوب بالبرد لغمر الطرقات وغرق بعض السيارات.

وكتب أحد الأشخاص: "ليست موسكو.. الامارات الاثنين 12 فبراير 2024".

هذا وغمرت مياه الأمطار شوارع الفجيرة.

ونشر حساب آخر مقطع مصور لعدد من المواطنين يلعبون بالثلج.

المصدر: RT

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