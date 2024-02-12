"هذه ليس موسكو".. الثلوج تتساقط على الإمارات والداخلية تحذر بمختلف اللغات (فيديو)
تساقطت الثلوج على الإمارات العربية المتحدة، وتسببت حبات البرد ببعض الأضرار، وقد أرسلت وزارة الداخلية رسائل تحذيرية بمختلف اللغات دعت فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه.
والرسالة التي أرسلتها الداخلية عبر إلى الهواتف المحمولة وصلت مصحوبة بصوت تحذيري للفت انتباه المستلم لها، دعت إلى فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة.
كما نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات، وبلغة الإشارة، للتنويه إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر خلال الحالة الجوية الماطرة التي تمر بها الدولة.
#تنبيه#Noticepic.twitter.com/uzpx1R0qPy— وزارة الداخلية (@moiuae) February 12, 2024
#تنبيه#Noticepic.twitter.com/50CrT89XlT— وزارة الداخلية (@moiuae) February 11, 2024
هذا وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة للثلوج وحبات البرد التي سببت بتضرر بعض المركبات في العاصمة أبوظبي، ومدينة العين.
تضررت بعض المركبات جراء البرد في العاصمة #ابوظبي ❄️❄️‼️#منخفض_المزر— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 12, 2024
12-2-2024#Abudhabi#UAEpic.twitter.com/e6gOxBp8Ly
يا ساتر 😧— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) February 12, 2024
تكسر زجاج السيارات من البرد #العيص#الامارات فجر اليوم#منخفض_المزر#منخفض_الوَبلpic.twitter.com/2CLL4WGJyU
ونشر حساب آخر صور لحبات البرد في مدينة العين، حيث أدى الهطول الغزير للأمطار المصحوب بالبرد لغمر الطرقات وغرق بعض السيارات.
بردية تاريخيه في مدينة العين 💜🌨️🌨️🌨️#منخفض_المزرpic.twitter.com/mM9sUSxCoy— 🇦🇪Noon99 𝕏 (@noonAlain7) February 12, 2024
#فيديو | شاهد كيف بدت المنطقة الصناعية في #العين هذا الصباح بعد الهطول الغزير للأمطار المصحوبة بالبرد#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/FN4F6lcT6W— صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 12, 2024
وكتب أحد الأشخاص: "ليست موسكو.. الامارات الاثنين 12 فبراير 2024".
ليست موسكو— الأسلمي شمر (@ali_alaslmy4700) February 12, 2024
الامارات الاثنين 12 فبراير 2024
🌧️ 🌧️ #منخفض_المزرpic.twitter.com/grpgdcBoMc
هذا وغمرت مياه الأمطار شوارع الفجيرة.
دبا الفجيرة - الإمارات الان 🇦🇪⚠️— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 12, 2024
UAE - Fujairah #منخفض_المزرpic.twitter.com/Mr8xkA1oKy
ونشر حساب آخر مقطع مصور لعدد من المواطنين يلعبون بالثلج.
اللهم كما أفرحتنا وأفرحت أرضك بالبَرَد والمطر ، نسألك يا ربنا أن تفرحنا وآبائنا وأمهاتنا ومن نحب بمغفرتك ودخول جناتك يارب العالمين.— أحمد موسى (@AhmedMousa_1) February 12, 2024
#منخفض_المزرpic.twitter.com/80s2SLj5iX
المصدر: RT