المفكر وعالم المصريات وسيم السيسي: جينات الإسرائيليين "أوروبية".. وتوسعوا عبر "التكاثر"

قال المفكر وعالم المصريات وسيم السيسي إن اليهود المتواجدين الآن بإسرائيل، عبارة عن أقليات وهم أوروبيون تجمعهم الديانة اليهودية وليسوا من بني إسرائيل وهذا وفقا لباحثة جينات أمريكية.

وخلال حواره ببرنامج "كل يوم"، أضاف وسيم السيسي: "اليهود تعدادهم عبر العالم 16 مليونا فقط، وتوسعوا في العالم، بالتكاثر".

ولفت عالم المصريات إلى أنه ورد في العهد القديم لدى الإسرائيليين أن الله قال للنبي إبراهيم: "أعطيك أرض غربتك"، أي أنه "غريب عن هذا البلد".

وأشار إلى أن هناك حادثة أخرى تؤكد وجود الفلسطينيين بأرضهم قبل إسرائيل، وهي أن النبي إبراهيم قدم على مصر وكانت زوجته سارة في عمر السبعين عاما وهي راعية غنم.

المصدر: "صدى البلد"