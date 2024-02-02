250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)
هزت حادثة قتل شنيعة الشارع التركي، حيث أقدم شاب على قتل سائق تاكسي بعد أن قدم له يد المساعدة.
ورصدت كاميرا مراقبة معلقة في التاكسي، كيف توقف السائق أوغوز إرج (44 عاما) للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير، واعتقد أوغوز أن دليل مريض لأنه يرتدي قناعا طبيا على وجهه وغطاء رأس، فقرر إيصاله إلى منزله.
Soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından alçakça vurulun iki çocuk babası Oğuz Erge hayatını kaybetti.— Zeki Bahçe (@zekibahce) February 2, 2024
Böylesi alçaklar için idam gelmeli ve aynı aynı muameleyi görmeli.
KISASTA HAYAT VARDIR pic.twitter.com/WhZPCohubo
وقاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.
بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.
250 taksi konvoy oluşturdu!— 23 DERECE (@yirmiucderece) February 2, 2024
İzmir’de müşterisi tarafından vurularak katledilen taksi şoförü Oğuz Erge’nin arkadaşları, Erge'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken araçlarıyla konvoy yapıp olayı protesto etti.#taksicipic.twitter.com/YAK99q2MfU
وتم نقل أوغوز، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى مستشفى غازيمير الحكومي، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها.
وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.
Taksici Oğuz Erge’yi kalleşçe katleden pkk sempatizanı soysuz bu.— Hülya (@HlyahulyaAKgn) February 2, 2024
Buna verilecek bir kaşık yemek haramdır.
Devletin parasıyla bir de bunu beslemeyin.
İdam edilsin...😡🤘🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bQ4Z8Ct1fD
المصدر: "cumhuriyet"