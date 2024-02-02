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250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)

مجتمع

250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)
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هزت حادثة قتل شنيعة الشارع التركي، حيث أقدم شاب على قتل سائق تاكسي بعد أن قدم له يد المساعدة.

ورصدت كاميرا مراقبة معلقة في التاكسي، كيف توقف السائق أوغوز إرج (44 عاما) للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير، واعتقد أوغوز أن دليل مريض لأنه يرتدي قناعا طبيا على وجهه وغطاء رأس، فقرر إيصاله إلى منزله.

وقاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.

بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.

وتم نقل أوغوز، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى مستشفى غازيمير الحكومي، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها.

وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.

250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)أوغوز إرج
250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)أوغوز إرج
250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)
250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)
250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)
250 سيارة أجرة رافقت جثمانه.. نهاية حزينة لسائق تركي قرر مساعدة شاب في الشارع (صور+ فيديو)

المصدر: "cumhuriyet"

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