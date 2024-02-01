 
مباشر

"تأسيا بسنة النبي".. أمير سعودي ومصلون يقلبون البشت عقب صلاة الاستسقاء وتفاعل بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwaw

أظهر مقطع فيديو متداول في السعودية، لحظة قلب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، "البشت"، عقب صلاة الاستسقاء بحضور جموع من المصلين اليوم الخميس.

وأبان مقطع الفيديو نائب أمير مكة، وعددا من المصلين يقلبون البشت بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك اقتداء بالنبي محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء "اتباعا لسنة النبي محمد عند الجدب وتأخر نزول المطر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم معلقا: "تقبل الله من الجميع وأسأله أن يغيث البلاد والعباد"، وأضاف آخر: "الله يعزها من بلاد ومن قادة ومن شعب حفظكم الله".

المصدر: RT  + "الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا