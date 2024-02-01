"تأسيا بسنة النبي".. أمير سعودي ومصلون يقلبون البشت عقب صلاة الاستسقاء وتفاعل بمواقع التواصل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في السعودية، لحظة قلب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، "البشت"، عقب صلاة الاستسقاء بحضور جموع من المصلين اليوم الخميس.

وأبان مقطع الفيديو نائب أمير مكة، وعددا من المصلين يقلبون البشت بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك اقتداء بالنبي محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء "اتباعا لسنة النبي محمد عند الجدب وتأخر نزول المطر".

فيديو | تأسيا بسنة المصطفى عند تأخر نزول المطر..



نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل يقلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء#الإخباريةpic.twitter.com/JlsSfWF5DL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم معلقا: "تقبل الله من الجميع وأسأله أن يغيث البلاد والعباد"، وأضاف آخر: "الله يعزها من بلاد ومن قادة ومن شعب حفظكم الله".

الله يعزها من بلاد ومن قادة ومن شعب حفظكم الله — طه حمران (@1taha2) February 1, 2024

المصدر: RT + "الإخبارية"