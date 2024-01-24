رد فعل السيسي مع فنانة مصرية كبيرة وصفته بـ"عزيز مصر" (فيديو)

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقبيل رأس الفنانة القديرة سميحة أيوب بعد تقديم فيلم حول بطولات الشرطة المصرية، خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة.

ومن ضمن النجوم الحاضرين للعرض، الفنانة سميحة أيوب، التي رحب بها الرئيس السيسي بشكل خاص، لترد عليه "أيوب": "أنا كانت أمنيتي إني أقابل حضرتك وأسلم عليك"، فاستجاب الرئيس السيسي لها وصعد على المسرح لتوجيه التحية لها.

ووجهت سميحة أيوب الشكر للرئيس السيسي على الأمن والأمان الذي يعيش به جميع المصريين، قائلة: "شكرا يا عزيز مصر وشعبك بيحبك وحاسس بالإنجازات، شكرا على الأمن والأمان"، ليقوم الرئيس السيسي بتقبيل رأسها، تقديرا لها، موجها لها التحية.

المصدر: RT