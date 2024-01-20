السعودية..بيانان أمنيان بشأن القبض على أشخاص تسببوا في "إثارة نعرات قبلية" (فيديوهات)

أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الأشخاص لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في المقاهي، ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية.

وقال الأمن العام السعودي في بيانين منفصلين:

- "قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهى ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

- "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة نعرات قبلية بين عدد من الأشخاص، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية. pic.twitter.com/WIfDQfrVve — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2024

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية. pic.twitter.com/TZqv4cAIOV — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2024

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن غضبهم من مقاطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "قبل شوي 6 أشخاص والآن 4 أشخاص..وش سالفتهم الناس هذي ؟؟؟؟"، وأضاف آخر: "التصرف غلط الله يهديهم"، وكتب أحدهم: "الحمدلله (تم القبض)، هذه التصرفات غير مقبولة".

قبل شوي 6 اشخاص والان 4 اشخاص وش سالفتهم الناس هذي ؟؟؟؟ — سامي الحربي . (@8l8lv) January 20, 2024

التصرف غلط الله يهديهم — سامي الحربي . (@8l8lv) January 20, 2024

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المصدر: RT