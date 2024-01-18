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صدمة في الشارع العراقي بعد فيديو متداول لطفلين محبوسين في قفص بحديقة عامة

مجتمع

صدمة في الشارع العراقي بعد فيديو متداول لطفلين محبوسين في قفص بحديقة عامة
بغداد
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ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على أمّ حبست طفليها في قفص بحديقة عامة مجاورة لجسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقالت شرطة الكرخ إنه بعد تلقي بلاغات من المواطنين، تم إنقاذ الصغيرين بأمر قضائي، وتحويلهما إلى مركز رعاية.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر عملية إنقاذ الطفلين الذين كانا في حالة رثة داخل قفص حديدي.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستهجان في صفوف العراقيين، الذين صدموا من تصرف الأم، حيث يبدو أن الطفلين ظلا لمدة يومين كاملين داخل القفص في الحديقة قبل أن يتم إنقاذهما.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، المقطع المصور الذي انتشر بكثافة عام 2020، لسيدة تحمل طفلا وتجر آخر من يده في بغداد، قبل أن ترميهما في النهر دون تردد وتركتهما يغرقان.

وأعلنت الشرطة وقتها العثور على جثث الطفلين، مشيرين إلى أن أمهما "تخلصت منهما ".

المصدر: RT

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