مصر.. باسم يوسف يعلق على واقعة "إنقاذ حياة" شقيق عمرو أديب

علق الإعلامي باسم يوسف، على ما ذكره الإعلامي المصري عمرو أديب عن تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب الذي تعرض لعارض صحي فجائي في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي.

وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"،أوضح باسم يوسف قائلا: "لم أنقذ حياة أحد، والسبب أن عماد في صحة كويسة، وردة فعل السطات الطبية في دبي كانت سريعة جدا، والناس قاموا بشغلهم".

وأردف يوسف: "أنا عملت الذي يقوم به أي أحد في أولى طب، ووقفت إلى جانبه وقمت بقياس نبضه وطلبت من الناس الموجودة بجلب دكتور".

وتابع: "أنا كنت فقط موجود وكان أي أحد في مكاني رح يعمل كده وأنا ما عملتش كل الحاجات دي"

وكان عمرو أديب قد قال في وقت سابق: "باسم قام بالإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقي عماد، ورافقه في سيارة الإسعاف حتى المستشفى، وكان يطمئنني عليه باستمرار، ورغم أن علاقتي بباسم ليست جيدة لكن ما فعله له كل الاحترام"، لافتا إلى أن ما فعله يوسف لشقيقه الأكبر عماد الذي يعدّ بمنزلة أبيه "سيظل دينا في رقبته"، وأن "الجدعنة والشهامة لا تقدر بأي شيء".

في حين بينت مصادر صحفية عدة أن ما حصل هو أن باسم وعماد كانا يتحدثان معا بعد انتهاء الجلسة الحوارية في المنتدى، ولاحظ باسم أن عماد يتصبب عرقا، ولأن باسم طبيب وجراح قلب قبل أن يكون إعلاميا فقد عرف أنها بوادر أزمة قلبية وطلب نقل عماد إلى المستشفى فورا.

المصدر: "المصري اليوم"