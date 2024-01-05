باسم يوسف ينقذ عماد أديب بتدخل طبي عاجل بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في دبي

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة قلبية مفاجئة في دبي ليتدخل الإعلامي باسم يوسف ويجري الإسعافات الأولية له وينقذه.

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، مساء الجمعة، أن "شقيقه تعرض لأزمة قلبية خلال حضوره مؤتمرا بدبي، وتوقف قلبه عن العمل لمدة دقيقة، وتصادف وجود الإعلامي باسم يوسف والذي أجرى الإسعافات الأولية لعماد أديب كونه طبيبا ومهنته الأساسية وهي الطب".

وأضاف عمرو أديب: "علاقتي بباسم يوسف ليست تمام.. ولكن أكن لباسم يوسف كل الاحترام على ما عمله، وله دين في رقبتي.. والشجاعة والشهامة لا تقدر بثمن".

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المصدر: "مصراوي"