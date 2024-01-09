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الإمارات..الجمارك تضبط "متسللين" اثنين حاولا دخول البلاد بطريقة لا تخطر على بال (فيديو)

مجتمع

الإمارات..الجمارك تضبط
AFP
صورة أرشفية
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تمكنت هيئة جمارك الشارقة بالإمارات من القبض على شخصين حاولا دخول البلاد بطريقة غير شرعية، حيث اختبآ في سيارة بطريقة لا تخطر على بال.

وفي التفاصيل، أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن إحباط محاولة تهريب متسللين اثنين عبر إحدى المنافذ الجمركية التابعة لجمارك الشارقة، في محاولة تسلل لدخول الدولة بطريقة غير مشروعة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية تمت أثناء تفتيش مركبتين باستخدام أحدث أجهزة الكشف الإشعاعي لفحص المركبات"، موضحة أنه جرى عبر هذه الآلية "رصد وجود أجسام مشبوهة في المركبتين".

وأضافت الهيئة أنه نتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش الذين أجروا عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات الصادرة من أجهزة المسح الإشعاعي للمركبات، تم ضبط متسللين اثنين مختبئين في صندوق حديدي مركب بطريقة احترافية أسفل صندوق المركبتين الخلفي، ولا يحملان أية أوراق ثبوتية".

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وبينت أنه تم تحويل المتسللين وسائقي المركبتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT

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