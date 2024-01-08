حوار لطيف وطريف بين طفلة وأمير جازان يثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لحوار لطيف وطريف بين طفلة وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو لحديث الطفلة، حيث قالت: "سيدي محمد بن ناصر أشكر لك وجودك واهتمامك وإنجازاتك في المنطقة وأحبك".

في حين أن الطفلة لم تكتف بحديثها مع الأمير، إذ قامت باحتضانه وتقبيله أمام عدد من مرافقيه.

وواصلت الطفلة حديثها مع الأمير قائلة: "أنا فخورة بك لأني شفتك".

في حين رد عليها أمير جازان قائلا: "أنا سعيد إني شفتك".

وفي نهاية حديثها، توجهت الطفلة لأمير جازان قائلة: "أنت جيزاني صح؟" مما أدخل الأمير في نوبة ضحك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، معربين عن إعجابهم بحديث الفتاة ونباهتها، حيث علق أحدهم قائلا: "وههههه..يااااعسل عسل جيزاني، ربي يحميها ويخليها لا أهلها"، وأضاف آخر: "ماشاء الله..تبارك الرحمن.. الله يحفظها".

وقال أحدهم معلقا: "ماشاء الله تبارك الله..الله يحفظها ويسعدها .. ويحفظ الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان".

ماشاءالله تبارك الله

الله يحفظها ويسعدها ..

ويحفظ الامير محمد بن ناصر امير منطقة جازان



pic.twitter.com/HL3gzSCkdO — ph_omar mohammed ١٧٢٧م🇸🇦 (@om_ii22) January 8, 2024

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المصدر: RT