بعد عفوه عن ابنها في ساحة القصاص.. قبيلة سعودية تهدي 6 سيارات فاخرة لأب مكلوم (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول أحد أفراد قبيلة حرب في السعودية وهو يقدم لحميد القريقري هدايا بينها 6 سيارات فاخرة من نوع "جيب لكزس"، بعد عفوه عن ابن القبيلة مترك القحطاني في ساحة القصاص.

وسلم أحد أفراد القبيلة مفاتيح السيارات للقريقري قائلا: "هذه الهدايا مقدمة من قبيلة حرب، تكريما لكم وبيض الله وجيهكم".

6 سيارات جيوب لكزس موديل 2024



من قبيلة حرب للشيخ / حميد القريقري الحربي والد المقتول أحمد الذي عفى عن القاتل pic.twitter.com/KWkVj9BpCO — أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) January 5, 2024

وعلى مدار سنوات مضت، تصدرت قصة أحمد القريقري ومترك القحطاني عناوين الصحف وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ وقوع جريمة قتل القحطاني للقريقري خلال مشاجرة نشبت في حي الحمدانية بجدة عام 2019، حيث كان المجني عليه يدافع عن إحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش.

هدايا عددا من رجال اعمال #قبيلة_حرب هذا المساء في مجلس الشيخ : عبدالله بن معيلي السهلي الحربي #جدة

لشيخ العفو #حميد_القريقري_الحربي وابنائه

والشيخ عبدالكريم القريقري



ستة سيارات فاخرة #احمد_القريقري#مترك_عايض_المسرديpic.twitter.com/wh0GXxCZnW — لايف السهلية من حرب (@livealsehlya) January 4, 2024

وكان من المقرر تنفيذ حكم القصاص في القحطاني يوم 25 ديسمبر الماضي، لكن ما حدث أثار دهشة الجميع، حيث عفا والد أحمد القريقري عن الجاني في ساحة القصاص، قبل لحظات من تنفيذ الحكم قائلا: "لقد عفوت عنك من أجل والدتك وحفظا لحياتك".

حفظ الله أخي ومعلمي ، المهندس: سليم بن هندي الحربي ، تواجده، فخر واعتزاز ، وكذلك شكراً للشيخ حميد القريقري شيخ العفو بالتكرم علينا بحضوره مشاركة القبيله .. واسأل العلي القدير ان يرحم احمد ويعوض شبابه الجنه .. pic.twitter.com/8McjjM44fx — ماجد بن هندي الحربي (@m_BinHindi) January 4, 2024

المصدر: RT