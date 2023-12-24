مصر.. قرار جديد بخصوص بلوغر شهيرة متورطة بـ"الاتجار بالمواد المخدرة"

قررت جهات التحقيق بالجيزة في مصر، إحالة البلوغر آية إيهاب لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 "طربة حشيش" وتواجدها مع شخص تربطها به "علاقة آثمة" داخل شقة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت لآية إيهاب وعشيقها تهمة "حيازة 860 طربة حشيش" بمبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه، تم ضبطها بحوزتهما داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، عقب أن ألقت القبض عليها وعلى شخص يدعى رامي.أ، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود "علاقة آثمة" بين الشاب والفتاة، و"ممارستهما للرذيلة" داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي "X6".

المصدر: "القاهرة 24"