ممثلة شهيرة تعتذر لجميع فناني مصر

اعتذرت الفنانة المصرية حلا شيحة لـ"جميع فناني مصر"، بشأن تصريحات لها تداولتها وسائل الإعلام وتم ترويجها بطريقة خاطئة.

وأكدت حلا شيحة في بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية، بعد لقاء النقيب أشرف زكي، أن النقابة "ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".

وكانت حلا شيحة قد هاجمت الفنان تامر حسني بعد طرحه فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، والذي يتضمن مشاهد تجمعه بها، رغم أنها نشرت عبر صفحتها الشخصية منشورا كشفت فيه تبرؤها من العمل فى الوقت الراهن.

وكتبت شيحة حينها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" مهاجمة تامر حسني أنه وعدها باحترام "رغبتي ومطالبي".

وقالت "الكليب ده ميرضيش ربنا"، مشيرة غلى انها قامت بالبكاء عندما شاهدت نفسها بالفيديو.. دي كانت زلة.. المشاهد لا تصح، وأنا غلطت وبصلح.. الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن..، وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه: أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب وأنا دايما خايف کده".

وبمجرد نشر حلا شيحة هذا المنشور علق أشرف زكي بالقول إن "لا مجال لها فى النقابة"، مؤكدا أنه "أخطأ حين وافق على عودتها".

وكما قال في تصريحات أخرى أن كلام حلا شيخا يمس الأسرة الفنية لكن قال أن الأسرة الفنية في مصر "متسامحة".

المصدر: "صدى البلد"